【專家點評】鄧澤堂：恒指短線或上衝27200點！

美國總統特朗普願意開展政權交接工作，加上前聯儲局主席耶倫或成為美國第一位女財長的消息繼續發酵，帶動美股三大指數做好，道指歷來首度升穿三萬點關口。至於恒指企穩26,500點，料近日會隨外圍上衝，首站先看27,200點。

股份方面，電動車生產商特斯拉(TSLA)股價突破540美元，市值首次突破5,000億美元，留意特斯拉相關概念股。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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