人民幣升值：內地出口商叫苦　為避險紛緊急結匯

5月以來人民幣已累升近8%，內地傳媒報道，人民幣強勢讓內地部分企業盈利受損，且在預期人民幣會進一步升值下，不少出口企業近期正紛紛緊急結匯，鎖定風險。

報道引述高盛首席中國經濟學家閃輝周三(25日)預估，2021年中國GDP增速將達7.5%，且非常看好明年人民幣匯率走勢。他表示，明年美元指數將貶值6%，美元貶值，人民幣即使對其他貨幣持平，對美元來說也是升值。預測12個月後，人民幣對美元匯率為6.30，目前還有一定的升值空間。睇好人民幣的原因包括內地經濟基本面支撐人民幣匯價；內地利率水平高於其他經濟體，對外資仍具吸引力；以及人行致力於推進利率市場化。

除了高盛，近期國際投行也普遍調高對2021年人民幣匯率的預測值，基本都從早前的6.5至6.7區間調整至6.2至6.4區間，但波動幅度也同步放大。

內媒指出，人民幣升勢過急，對A股上市公司構成的匯兌損失的情況有三種，包括對外銷售或對外採購比重較大的外向型企業、以外幣方式籌資且佔比較大的公司，以及海外投資業務較多的公司。

從第3季財報來看，相關企業的匯兌虧損已顯著攀升，不少企業因此透過遠期外匯鎖定明年的結匯價格。目前如果選擇鎖定2021年的所有外匯頭寸，從明年1至12月，遠期結匯的價格約在6.6074至6.7663。

分析指，對於企業而言，如果明年人民幣對美元升到6.3附近，而企業不現在鎖定敞口，明年同樣一筆100萬美元的收入，可能只能換630萬元人民幣；現在辦理遠期結匯後則可確保拿到670萬元人民幣左右，而且這也方便企業提前進行財務規劃。

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