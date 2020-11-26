【大行報告】天風料內地汽車業增長可延續至2021年首季

天風證券的研究報告指出，內地新春前購車應，疊加2020年同期疫情影響下基數較低，計明年首季內地汽車零售銷量按年增幅將逾60%，汽車股年度業績及季度業績有望持續勝市場預期。

外媒引述該行分析指出，內地汽車銷量數據7至10月表現出色，批發數據分別按年增長6至9%。該行預期，10月數據有望延續高增長，第3季汽車行業表現亮眼，支持板塊再現「補漲」行情。

該行預計，高景氣度有望延續2021年年中，增速高點將在首季度出現。考慮到今年過年較晚，且「金九銀十」促銷幅度較大略有透支，預計11月零售銷量或按月持平。此外，由於新春前旺季疊加2020年同期疫情下的低基數，料2021年首季零售銷量按年有望超60%，將成為增速的高點，但整體高景氣度有望延續至2021年年中。

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