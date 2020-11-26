新冠肺炎：英國今年舉債額料破4萬億元　二戰以來最高

新冠肺炎疫情重創全球經濟，英國是重災國家之一。近日英國財相Rishi Sunak提到，今年英國的國內生產總值(GDP)預測將萎縮11.3%，而為了抗疫，今年英國的舉債金額將達到接近4,000億英鎊(約4.1萬億港元)的水平。

外電報道，英國財政大臣表示，為應對疫情對經濟造成的巨大衝擊，2020財年舉債金額將達到約3,940億英鎊，財政赤字相當於GDP的19%。他又提到，截至目前，為對抗疫情作的成本為2,800億英鎊，高於此前估計的約2,000億英鎊。

英國預算責任辦公室(OBR)預測，英國經濟今年將萎縮11.3%，這將是300多年來的最大降幅，明年將反彈5.5%。此外，OBR預計，明年第2季失業率將達到7.5%，相當於有260萬人失業，並警告如果英國沒有貿易協議就退出歐盟，英國可能還需要再借款100億英鎊應急。

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