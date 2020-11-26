新盤動向：陳永傑指暫有10組客擬購柏傲莊II兩伙

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份施政報告，大方向為增加房屋供應，對樓市訊息正面，加上美國大選大局已定，中美紛爭有望走出困局，為買家增加入市信心。沙田柏傲莊II今日(26日)銷售315伙，即使近日疫情較為反覆，買家出席率依然理想，該行出席率達6成。暫時約錄得10組客戶有意認購兩伙。

他估計，買家中約佔6成為用家，投資者佔約4成，低息環境持續下，買家傾向投資磚頭以對抗貨幣貶值，單位類型以三房戶較受歡迎，相信此類型單位受換樓客追捧，料今日推售單位全數沽清機會極大。

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