港股格局：馮宏遠料年尾股市可達27500點

恒指開市偏強，暫報26,702點。華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預料，年尾股市上望有機會達27,500點，但期間或會下調500至700點。

他指由現時到12月初，新經濟股的走勢偏向樂觀，原因是第一，疫苗消息導致資金由新經濟股份轉向舊經濟股份，舊經濟股已熱炒近一個月，相信舊經濟開始需要下調的空間；其次，早前內地政府推出的反壟斷政策消息已被淡化，或有助科網股股價後市的升勢；第三，外圍資金流充足，聯儲局近日公布的資產負債表創新高，相信會繼續弱美元，令資金流入新經濟類板塊。

短線而言，他對舊經濟股的態度較保守，認為須候明年第1季經濟復甦確定性較大，投資者重新配置資產，才考慮加倉或長期持有舊經濟股。

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