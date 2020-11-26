【高盛推介】恒指窄幅上落 牛熊精選
2020年11月26日 11:12
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚個別發展。美聯儲發表11月議息會議紀錄，顯示美聯儲為經濟及市場提供更多支援，或短期內就資產購買計劃提供新指引。恒指昨日曾重上27,000點水平，但收市僅升81點。今早則高開26點後下跌，現報26,660點，微跌9點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金繼續部署熊證，錄得約4,900萬元資金流入，並且資金集中留意27,200至27,400點收回區域的產品。而昨日流入牛證的資金則集中留意26,300至26,500點的最貼價收回區域產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意市場上最貼價的新上市恒指牛(63412)，與現價有約200點差距。並可留意收回價稍遠，在26,200至26,450點間的熱門條款恒指牛(60136)、恒指牛(58837)及恒指牛(55466)。
恒指牛(63412)，收回價26,486點，行使價26,386點，換股比率10,000，槓桿比率67.1倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高之一牛證。
恒指牛(60136)，收回價26,449點，行使價26,349點，換股比率10,000，槓桿比率64.8倍，熱門條款。
恒指牛(58837)，收回價26,368點，行使價26,268點，換股比率10,000，槓桿比率52.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(55466)，收回價26,226點，行使價26,126點，換股比率10,000，槓桿比率41.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(53568)，與現價有約450點差距。並可留意收回價稍遠，在27,150至27,400點附近的活躍條款恒指熊(50183)、恒指熊(53569)及恒指熊(59445)。遠熊選擇可留意低面值恒指熊(53810)，與現價有約1,100點差距。
恒指熊(53568)，收回價27,088點，行使價27,188點，換股比率10,000，槓桿比率49.3倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
恒指熊(50183)，收回價27,138點，行使價27,238點，換股比率10,000，槓桿比率43.8倍，活躍條款。
恒指熊(53569)，收回價27,238點，行使價27,338點，換股比率10,000，槓桿比率37.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(59445)，收回價27,388點，行使價27,488點，換股比率10,000，槓桿比率31.4倍，近700點收回距離熊證。
恒指熊(53810)，收回價27,750點，行使價27,850點，換股比率20,000，槓桿比率22.0倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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