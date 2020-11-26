【專家點評】鄧建初：炒股想贏錢　定要搣甩散戶心態

股票經紀的日常工作，除了幫客戶落盤做買賣、有詢問時提供意見，及作為證券行與客戶間的橋樑之外，亦會在客戶授權之下揸主意操盤。當然做這個動作，首先條件是簽妥全權委託買賣協議書、或者預先電話錄音作出指示才可以。事實上，這項任務對經紀來說並不是易做的，只有對判斷市況較佳者才可勝任，壓力之大亦並非個個能夠負擔得來，除非只求賺取佣金，對客戶賺蝕漠不關心者則屬例外。

好客戶難求，能夠完全互相信任的更是絕無僅有。有一位老友，自筆者在1994年尾當股票經紀至今，不離不棄，對我非常信任，不時詢問專業意見。2008年金融海嘯發生前，他致電予筆者：「阿初，好多朋友買咗Accumulator ，好似好過癮咁喎！一日袋數十萬，不知幾疏乎，我真係想玩吓！」幸好我了解其產品特色，如實告知風險非常大，等如做了期權莊家的角色，贏有限而輸無限。他打消了購買念頭，最終避過一大浩劫，而他的朋友均輸掉了過億元金額。自那次開始，更加信任我。他曾講了一句名言：「只要信、不要問」。要信任一個可靠的經紀，原因是自己不懂市場運作，不會過問當中細節和買賣原因。

另一位老友亦非常欣賞初哥，時常致電問股票動向。我曾建議，在螞蟻集團上市前，趁高沽出阿里巴巴離場。他聽從我的忠告，幸運地差不多在最高位全身而退。他和上述談及的老友彼此相熟，而且都肯聽從我的意見而付諸行動，知人善任，怪不得早已上了岸，現只是打風流工。

一樣米養百樣人，同行未必知同行苦處。數月前有一位股票經紀朋友約了初哥夫婦二人吃早餐，說要我幫忙轉運，因自己黑仔，過去10年來，自營炒賣竟連年虧損，後來更進展到幾乎每日輸錢。由於憂慮繼續輸下去，所以找一份工作做，遠離股票市場。在他懇請下，我終於答應幫忙睇盤。

雖然至今贏了近兩成利潤，然而，曾當股票經紀的他，竟變回一般新入場散戶的思維，喜歡馬後炮和臨場擅變。開始進入順風順水階段，恒指突然急跌，惶恐下說要暫停買賣。錯失了低位進場的好時機，決定恢復買賣後，又問為何買那隻慢如蝸牛的保險股。那好吧，不買它了，偏偏那隻慢如蝸牛的股票竟如斷線風箏般衝上，眼白白溜走了賺錢機會。跟着美國大選期近，他擔心有意外，又說要暫停，於是又錯過了賺錢良機。近期最令我感到意外的是，雖然賺了錢，卻問為何不在低位入貨，升了才去買，令我哭笑不得。連在市場打滾多年的經紀，想法也一如初入場的散戶，我實在感覺無奈。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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