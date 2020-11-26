港股格局：麥嘉嘉指恒指被點穴　料悶至年底

恒指周四(26日)早間徘徊在26,700點，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，現時港股猶如被點穴，一來不少好消息已經反映，未能支持大市再向上衝；二來部分投資者開始趁高位先行沽出高估值科技股和已錄賺幅的舊經濟股，套現鎖定利潤，獲利壓力限制大市升幅。

因此，她認為恒指短期以26,800點為中軸，維持上下300點波幅，亦即在26,500至27,100點之間上落。悶局有機會持續至今年底，因隨着基金經理臨近聖誕節陸續放假，將減股套現資金待明年再作部署，令大市難以大幅向上。

九毛九周四早間升3%，海底撈和頤海國際靠穩。

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