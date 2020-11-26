中國經濟：商務部促優化便民穩定和擴大汽車消費

商務部在北京逐步制定消費升級行動計劃計劃進行現場會提到，當局高度重視消費對經濟發展的基礎性作用，統籌推進疫情防控和消費促進工作。

會議指出，明年是「十四五」規劃開局之年，各地商務主管部門促成消費工作要重點把握好堅持系統謀劃，整體推進，堅持市場有效，政府有為，堅持供給引領，需求牽引，堅持跨越協作，初步聯動的原則，順勢而為，乘勢而上，努力開創消費促進工作新局面。

一是要促進城市和鄉村消費擴展容提質。培育國際消費中心城市，逐步推進步行街改造提升，優化便民穩定和擴大汽車消費，提振家電家具消費，擴大進口商品消費，促進餐飲消費，創新開展消費促進活動。三是推動傳統和新型消費創新融合。提升傳統消費，培育新型消費。四是打造安全和放心消費良好的環境。抓疫情防控，抓安全生產，抓創新，抓市場保供，維護市場穩定運行。

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