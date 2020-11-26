【專家點評】鄧聲興：周大福下半年料業績好轉

由10月1日至11月18日未經審核之主要經營數據，期內集團零售值與去年同期比較增長17.7%；期內同店銷售額，內地增長12.0%，港澳下跌24.3%。單計第2季度，港澳同店銷售跌幅收窄至52.5%，比首季更有明顯改善。銷售下跌幅度收窄，可見情況得以改善，最壞情況已過去，下半財年料進一步好轉。該股向上阻力位為12元，向下支持位為9元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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