【專家點評】鄧聲興：周大福下半年料業績好轉
2020年11月26日 11:30
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周大福(01929)公布，截至2020年9月30日止6個月，公司實現營業額246.73億港元，同比下滑16.5%；股東應占利潤22.32億元，同比增長45.6%。截至9月底，集團的零售網絡擴展至4153個零售點，上半年度淨增加303個零售點，集團增加特許經營方式銷售以加強內地銷售渠道。
由10月1日至11月18日未經審核之主要經營數據，期內集團零售值與去年同期比較增長17.7%；期內同店銷售額，內地增長12.0%，港澳下跌24.3%。單計第2季度，港澳同店銷售跌幅收窄至52.5%，比首季更有明顯改善。銷售下跌幅度收窄，可見情況得以改善，最壞情況已過去，下半財年料進一步好轉。該股向上阻力位為12元，向下支持位為9元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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