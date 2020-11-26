【虛擬貨幣】比特幣突急挫　失守18000美元

比特幣價格周三(25日)升破19,000美元後無力再上攻，更突然掉頭急挫；今(26日)持續出現獲利回吐，已失守18,000美元關，現報17,949.2美元，跌877.4或4.89%。

除比特幣之外，其他虛擬貨幣價格亦受壓，以太幣(ETH)24小時報價現跌逾8%、瑞波幣(XRP)跌11%。

全球最大對沖基金「橋水」創辦人達利奧(Ray Dalio)上周表示，比特幣的波動性過大，削弱了其作為財富儲存和交換媒介的用途。他更指出，若比特幣開始與法定貨幣形成競爭關係，最終有機會引來政府出手將其取締。

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