大家樂半年純利增8.3%　派息每股10仙

期內，毛利率下降至4.3%，主要由於新冠肺炎疫情下市場氣氛疲弱及因應疫情實施的保持社交距離規例。

中國內地的業務及營運於期末已回復至疫情前的水平，該集團下半年將加快於大灣區拓展門店網絡。

集團表示，期內獲得香港及內地政府因應疫情提供的寬免及資助合共3.38億元，包括保就業計劃資助共3.22億元及香港政府防疫抗疫基金的其他資助共790萬元。保就業計劃的資助額佔集團期內於香港的人工成本約31.6%，該筆資助全數用作支付員工薪酬。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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