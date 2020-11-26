道富11月投資者信心指數升至90.7點　主要受惠北美

道富環球市場公布2020年11月份《道富投資者信心指數》，該指數由10月份經修訂後的80.1點升10.6點，至90.7點。上升主要是受北美地區投資者信心指數升10.6點至87.4點所推動。同時，亞洲地區投資者信心指數從91.8點升至95.1點。而歐洲地區投資者信心指數連續第二個月下跌，降1.8點至92點。

道富環球市場高級宏觀策略師Marvin Loh稱，全球風險情緒在11月有相當大的改善，實際上看到了自6月以來最高的漲幅，且這是2020年表現第二好的全球數據。美國大選結束和新冠疫苗的積極消息推動北美經濟前景改善，北美地區投資者信心指數創下全年新高。股票估值也再創新高，價值股表現優於成長股，致使道瓊斯指數有望創下今年以來最強勁的月度回報。

他續指，相比下隨着新冠病例數激增導致的新一輪封鎖和限制措施，歐洲的風險偏好跌至今年最低水平。儘管多數歐洲股市在本月實現兩位數的漲幅，但正在進行的英國脫歐談判和歐盟預算僵局將進一步削弱投資者信心。

《道富投資者信心指數》明確顯示投資者風險偏好的變化，股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

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