傳前聯儲副主任成白宮經濟顧問人選　拜登財金團隊下周揭曉

被視為美國總統當選人的拜登，其財金團隊在逐漸成形。近日傳出聯儲局前主席葉倫有望出任財政部長之後，美國傳媒報道，拜登擬任命非裔學者、曾任聯儲局副主席的Roger Ferguson擔任美國國家經濟委員會(NEC)主席，以及嘗試延攬商品期貨交易委員會(CFTC)前主席Gary Genselr擔任副財長。

交接團隊的官員表示，拜登將在下周三(12月2日)任命幾位主要的財金官員。

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