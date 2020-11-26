最強蘋果分析師：看好明年上半年iPhone產品出貨量

天風證券分析師郭明錤今(26日)發表的研究報告指出，蘋果公司(Apple Inc.)4大產品需求均優於預期，樂觀看待明年上半年整體iPhone 12的出貨動能，此外，郭明錤預估，蘋果將在明年下半年發表其他搭載Apple Silicon的MacBook機種。

郭明錤指出，儘管Apple多數新產品第4季需求及明年展望優於預期，但公司仍不提供財測，且近期股神巴菲特也減持該股，都將不利相關概念股的走勢，故若要吸引投資者注意，Apple供應鏈必須要有更好的能見度，2021年展望正向或財測優於預期就是2大重要指標。

他續稱，根據調查，iPhone、iPad、Apple Watch及Mac 4大主要產品第4季需求與明年展望均優於預期，相關概念股值得投資者留意。

iPhone方面，由於iPhone 12 Pro及Pro Max旗艦機需求優於預期，因而抵銷12及12 mini銷售不如預期的衝擊，他仍正向看待iPhone 12系列在明年上半年的出貨動能，以及明年下半年新款iPhone的換機潮。

至於MacBook的部分，郭氏正向看待明年下半年發售搭載M1晶片的其他機種，將採用Apple自家處理器Apple Silicon，外觀也可望有全新設計。

他預期，展望2021年新iPad Air需求將優於預期，主要成長動能來自新技術的採用，包括mini LED、5G等，可望應用在明年下半年的平價版iPad。新款Apple Watch 6與SE需求同步優預期，預測明年新款Apple Watch出貨動能將受惠創新健康管理功能與外觀設計改善。

不過，他預期AirPods出貨量低於預期，主要因上游零組件供貨吃緊，iPhone的零件有優先出貨權壓縮到AirPods供貨，且Apple對AirPods的需求評估似乎過於樂觀，但相關供應鏈股價已經反映利空，因此，若公司明年展望樂觀、財測優於預期，待股價修正後可伺機尋找買點。AirPods 3出貨時程可能將延至明年第2季末，換機需求要等到下半年才會比較明朗。

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