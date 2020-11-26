英國政府將斥資25億元　 助電訊商更換華為5G設備

英國政府為嚴禁華為5G設備，繼周二(24日)公布將對違反新電信安全法規、使用華為5G設備的國內電信業者處以罰款後，又宣布將斥資2.5億英鎊(約25億港元)，來協助電訊商更換華為5G設備。

外媒報道，基於國安考量，英國在今年7月決議禁止華為參與該國5G網絡建設，並要求該國電信營運商自今年12月31日起停止向華為購買5G設備，並在2027年全部撤換已經安裝的華為設備。

為徹底落實上述禁令，英國政府周二公布1項新法案，即將對違反新電信安全規則、使用華為製造的設備的電訊商，處以其銷售額的10%或每日10萬英鎊的罰款。

除了上述新法案外，英國政府隨後宣布將出資2.5億英鎊，來協助電訊商更換華爲5G設備。英國數碼部長Oliver Dowden表示，該部門已成立1個特別工作小組，來幫助電訊商增加設備數量，預計將在今年底前公布更多相關細節。

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