美國都冇面畀？法國下令科技巨擘12月起須繳數碼稅

外媒報道，法國無視美國可能以報復作威脅，執意對大型科技公司課徵數碼服務稅。據講法國政府已通知谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)和蘋果公司(Apple)等科技公司，於12月起支付其應繳的數碼服務稅。

法國去年簽署「數碼稅」法案，提出向任何在法國境內營收超過2,500萬歐元且全球營收超過7.5億歐元的公司徵收3%數碼稅。美國認為此舉針對美企而來，揚言會以關稅報復。

今年初，美國與法國同意暫停關稅戰直至今年底，並同時在經濟合作與發展組織(OECD)框架持續進行有關數碼稅的談判。法國財政部曾多次表示，若到那時談判仍未取得成果，將按計劃在12月徵稅。

現該案傳出最新進展，法國財政部周三(25日)表示，已向應對數碼服務稅負責的大型科技公司發出通知，要求其按計劃於12月支付數碼服務稅。

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