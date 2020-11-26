【高盛推介】美團績前做好 可吼購沽證
2020年11月26日 13:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)在連跌兩日，累計跌約4.7%後，今早則高開約1.7%後重上300元水平，最高見303.6元。現報307元，升約4.5%，跑贏大市。美團將於下周一(30日)公布第三季業績，市場預期第三季收入介乎330億至348億元人民幣，按年增加20.3%至26.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署好倉，例如認購證於本周二及周三共錄得約3,060萬元資金流入。牛證則於本周一至周三共錄得約2,990萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，亦見近日北水傾向沽出美團，當中昨日錄得約4.6億元資金淨賣出。
投資者如看好，牛證方面可留意屬遠牛的美團牛(57778)，與現價有約19元差距。投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約6%，年期約3個月的美團購(26069)。並可留意屬行使價300至320元間產品中，槓桿最突出的美團購(26805)。
美團牛(57778)，收回價283.18元，行使價280.18元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團購(26069)，行使價319.08元，2021年02月19日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。美團購(26805)，行使價329.08元，2021年02月23日到期，實際槓桿5.4倍，行使價300至320元間產品中，槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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