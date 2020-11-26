樓價回落：梁志堅料未來1至2年有波動 長遠仍企穩

差估署私人住宅售價指數回落至半年低位，身兼香港地產建設商會執委會主席、會德豐地產主席梁志堅稱，新冠肺炎疫情對經濟構成重大影響，現時各行各業都面對困境，旅遊及零售市道欠佳，若疫情持續，經濟前景會很慘淡。

但他認為，地產是一個較長遠行業，施政報告亦有中長期發展計劃，目前市場剛性需求強勁，未來1、2年或有波動，但相信長遠仍會企穩。

不過，今次施政報告未有着墨私宅層面，地建會將盡量與政府溝通，亦一直有作出建議，如提出八成按保樓價上限增加至1,500萬元，因為很多有意換樓人士，礙於按揭成數問題未能成事，這阻礙了經濟發展，若放寬按揭有助帶動市況，對經濟也有幫助。

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