南韓現代汽車集團首10月電動車出口年增70%

南韓車廠現代汽車(Hyundai)及子公司起亞汽車(Kia)周四公布經營數據，現代及起亞首10個月電動車(EV)出口9.8505萬輛，按年增長71.3%。唯明年的電動車出口，因歐洲競爭對手將推出200款左右新車，恐難超越今年的成績。

以車款名稱來看，現代「Kona」銷量4.1384萬輛、增53.7%；起亞「Niro」銷量3.8299萬輛、約是去年同期3.1倍。起亞的另一車款「Soul」銷量8,244輛、增長50.4%。

另外，現代「Ioniq」銷量按年減少17.2%至1.0578萬輛。新改款車型將於明年上市，因而導致在海外市場的銷量下滑。

南韓電動車出口增加的背後主因，在於歐盟(EU)提高廢氣排放標準，也進而帶動電動車的需求量。根據南韓汽車製造商協會(KAMA)統計，今年南韓出口到歐盟的電動車數量達7.2392萬輛，佔整體汽車出口的70.3%。

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