新盤動向：匯璽III低層四房大宅近3700萬元沽出
2020年11月26日 13:59
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一手大額物業交投氣氛不俗。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，剛售出第7座11樓A單位，實用面積1,515方呎，間隔四房雙套設計，成交價3,696.6萬元，呎價2.44萬元，買家採用90日付款計劃入市。成交紀錄冊顯示，項目本月至今以招標形式連沽6伙大宅，每戶做價介乎3,089.13萬至5,436萬元，合共套現逾2.22億元。
同時，因應樓盤交樓工作已大致完成，發展商剛已啟動新一輪銷售攻勢，早前盡推最後217伙開放式至三房戶的價單，折實平均呎價28,090元，本周六(28日)將發售78個單位，發展商將於本周五(27日)截止接受認購。
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