樓價回落：萊坊料未來2個月續下行　倡放寬額外印花稅

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，差估署私宅售價指數跌幅符合預期，估計樓市調整仍然持續，相信未來兩個月樓價會繼續向下調整。現時房地產市場十分「畸形」，住宅樓價仍然高企，一手樓銷售十分熾熱，估計今年全年樓價跌幅約2至3%，會比預期為少。

不幸地，大型企業大幅裁員已出現，要注意會否影響其他企業會有裁員行動，或停薪留職等安排，相信大部份企業明年加人工的幅度低，這些因素最終影響「打工仔」的購買力。

在現時經濟環境下，希望政府可以放寬額外印花稅SSD，以增加二手供應量，亦可避免買家湧向一手樓，並可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。希望政府可以在非常時期，用非傳統思維去審視房地產市場，在現時的市況下，傳統的機制未必「行之有效」或解決現時的問題。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020