新盤動向：蔚藍東岸已錄逾4000張入票 超購13倍
2020年11月26日 14:17
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方俊（右二）
五礦地產(00230)營銷及市務總監方俊稱，旗下油塘蔚藍東岸至今已錄逾4,000張入票，超額認購逾13倍。對於施政報告未有提及住宅市場撤辣，他表示感到失望，並指香港買家置業需求殷切，但受現有辣招阻礙入市。該盤本周六(28日)將開售279伙，當中1伙以招標形式發售。
經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，公司為該盤買家推出「置低息高成數按揭優惠」，按息低至H加1.3厘，上限低至為P減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達0.8%。
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