尖沙咀本木首輪銷售68伙 共錄逾千張入票登記
2020年11月26日 14:39
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本木認購反應踴躍。
多個九龍區新盤蜂擁推售，凍結市場大批購買力。恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，周五(27日)將會推出68伙進行首輪銷售，發展商已剛截止接受認購，共錄得逾1,100張入票，超額認購逾15倍。項目首批發售單位中，包括7伙開放式、37伙一房、18伙兩房及6伙三房單位，折實售價逾574.79萬至逾2,139.88萬港元，折實呎價由21,755至28,761元。整批發售單位折實總值逾6.86億元。
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