滙豐夥環保組織推潔淨水域計劃　幫你走「塑」

滙豐銀行於周四(26日)宣布，推出為期3年的「滙豐探「塑」潔淨水域計劃」，透過4艘零碳排放，太陽能推動的船隻收集本港水域的塑膠廢物。同時，計劃包括一系列社區教育活動，推廣減少使用塑膠。滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，香港的塑膠廢物問題嚴重，對生態圈構成極大傷害，一個完整的解決方案，需要各方努力，邁向更可持續的未來。

該計劃由滙豐與本港非牟利組織潔淨水域行動(Clean Waterways Initiative Ltd.)合作，4艘由太陽能推動、零碳排放的船隻，收集大件垃圾或發泡膠粒等體積細小的廢物將會在船上分類和送往循環再造未來3年，這幾艘船將每天遊走維多利亞港和香港仔海傍收集塑膠廢物。

潔淨水域行動共同創辦人兼董事Ellen Orgen表示，假如在城市的廢物流進海洋，將對生態系統構成很大傷害，希望利用更可持續的方式，大幅減少香港水域的塑膠碎料。

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