內地加強監管！螞蟻擬向小額貸款業務注資 京東數科上市受阻
2020年11月26日 15:15
東網電視更多新聞短片
中國擬加強監管互聯網小額貸款，早前螞蟻集團上市被叫停。據外媒報道，螞蟻正與監管機構討論向其小額貸款業務注資，同時將現有貸款打包進資產支持證券、出售給投資者的步伐放慢。
另外，京東(09618)分拆京東數科在上海創科板上市的計劃亦正膠着，發言人僅指現時正與監管機構合作。報道引述知情人士表示，京東數科正在權衡改變上市計劃，並與現有股東討論選擇方案。該公司原定在明年上半年上市的目標現在看起來很難實現。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020