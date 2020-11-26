滙豐銀行本周五起調整分行服務時間

滙豐銀行公布，由於新冠肺炎疫情不斷變化，由本周五(27日)起調整零售銀行所有分行的營業時間。星期一至星期五的營業時間將改為上午9時至下午4時，星期六的營業時間則維持上午9時至下午1時，惟坪洲、梅窩、榕樹灣、香港大學分行及文咸東街、長沙灣、海防道及灣仔商業客戶服務中心則不受影響。

另外，該行始創中心分行、香港國際機場卓越理財中心及國際銀行業務部服務點將暫停營業，直至另行通知。

該行建議，客戶如需使用銀行服務，可使用該行的網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。

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