中國經濟：3家以上航企國內航線客運價格可自主制定

中國民用航空局及國家發展和改革委員會聯合發布，關於進一步深化民航國內航線運輸價格改革有關問題的通知。3家以上(含3家)航空運輸企業參與營運的國內航線，國內運價實行市場調節價，由航空運輸企業依法自主制定，自2020年12月1日起實行。

《通知》指出，為進一步深化民航國內航線運輸價格市場化改革，擴大市場調節價航線範圍，詳情如下：

一、3家以上(含3家)航空運輸企業參與營運的國內航線，國內運價實行市場調節價，由航空運輸企業依法自主制定。

二、航空運輸企業應按照《民用航空國內運輸市場價格行為規則》的有關規定，合理確定實行市場調節價的國內運價的調整範圍、頻次和幅度，確保航空運輸市場平穩運行。

三、航空運輸企業和銷售代理企業應嚴格遵守《價格法》、《民用航空法》的有關規定，及時、準確、全面地向社會公布實際執行的各種運價種類、水平和適用條件，並同時通過航空價格信息系統抄報中國民用航空局。

四、民用航空主管部門要進一步加強對國內運價的監督，將價格違法違規行為記入信用記錄，並依據《民航行業信用管理辦法(試行)》實施懲戒。

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