華僑永亨與香港品質保證局簽署「綠色金融合作備忘錄」

華僑永亨銀行與香港品質保證局(HKQAA)簽署了「綠色金融合作備忘錄」，成為與香港品質保證局就綠色金融領域發展簽署合作備忘錄的首批銀行之一。

根據合作備忘錄，華僑永亨的客戶在認證其綠色金融項目時享有更便捷的專業認證渠道，華僑永亨會向HKQAA推薦有意申請「香港品質保證局綠色金融認證計劃」的企業客戶，HKQAA將就認證提供免費諮詢服務。

華僑永亨行政總裁藍宇鳴表示，綠色金融涵蓋的範疇除了建築業以外，還包含能源、交通、污水處理等項目，為了促進華僑永亨銀行成為香港負責任的銀行，成立了綠色及可持續發展工作小組，以監督銀行在該方面工作的實施情況，並制定了負責任融資政策，以避免與從事破壞環境的公司建立業務關係。

該行企業融資及金融機構總經理韋耀指，近年看到客戶對可持續融資的需求日益增長，該行近期為客戶提供的綠色融資項目包括，為在香港開發綠色商業建築項目融資，以及向可再生能源公司提供營運資金貸款。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020