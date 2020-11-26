歐盟擬採行動防外國藉研究收購或間諜活動侵佔IP

歐盟正注意外企對歐洲知識產權(IP)的收購。歐盟執委會在周三(25日)發布計劃，宣布其將採取更有力的措施，以防止外國藉研究項目、收購或間諜活動來侵佔歐盟公司的知識產權。

歐盟近年開始關注外企收購關鍵基礎建設，同時正注意外企對歐洲IP的收購，歐盟執委會宣布，其將採取更有力的措施，以防止外國藉研究項目、收購或間諜活動來侵佔歐盟公司的知識產權。歐盟又指出，歐盟企業在第3國開展業務時，仍面臨重大挑戰，包括保護標準不完善，或擁有強制將IP轉讓作為進入當地市場先決條件的監管框架。歐盟提出的強制將IP轉讓，在中國是很普遍的做法。

分析預計，歐盟將制訂新規，以規範與外國研究實驗室的合作，並將嚴格審視外國針對關鍵IP資產的收購。歐盟又擬擴大打擊假冒產品的力度，並簡化專利規定，以提高小企業保護其IP的能力。

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