調查：75%受訪者料全球股市牛市可延續多半年…

外電進行的調查顯示，全球股市升市，有望再持續半年。高查指出，儘管全球正經歷新一波浪潮，但約有75%的受訪者認為，全球股市的上漲趨勢至少將持續6個月；另有逾半受訪者更表示牛市至少可持續1年。該民調在11月12日至24日進行。

由於市場對疫苗開發寄予厚望，約有80%的受訪者表示，是基於疫苗的進展情況所預測。其中投行高盛分析師表示，今年3月到10月的股市反彈，最初是由「希望」帶動，但在企業獲利有望逐漸復甦，現在正進入更長時間的成長階段。

外電另一項調查也發現，對疫苗開發的樂觀態度，以及對企業信心和盈利能力將恢復的預期，也推動明年歐洲股市接近紀錄高位。投資者押注，即將推出的疫苗將幫助受疫情打擊最嚴重的行業，包括旅遊業、能源業。

報道又指，由於全球經濟前景改善，布倫特原油期貨上漲1.2%至每桶48.42美元，創下3月份以來的最高水平。11月以來，全球能源股已上漲近34%。

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