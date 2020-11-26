任正非放話：華為不造車　員工不得再議論

華為內部網站心聲社區周三(25日)刊出華為經營管理團隊文件，再次重申，華為不造整車，強調「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離職位，另外尋找職位。」據報，該文件由華為總裁任正非簽發的。

該文件顯示華為積極打造汽車界的Android，並破除外界對其跨足整車市場的疑慮，有助於加速打入各大汽車廠供應鏈，並可避免重蹈手機產品被Android封殺的慘痛教訓。

日前市場有消息指，華為智慧汽車解決方案BU正在與消費者BG進行整合，目前兩個部門在投資層面已經合併，總負責人是華為消費者業務CEO余承東，整合消息傳出後，故市場上再次掀起「華為造車」的討論。

華為在文件中再次重申，華為不造整車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車，成為智慧網聯汽車的增量部件提供商。熟悉華為的人都知道，「調離職位」說法應該是任正非的原話，既然公司創始人都出此狠話，估計華為內部一時間不會再有人提議造車這件事。

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