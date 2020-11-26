內地官媒預告部分寬鬆政策將退場　但不會很快加息

內地官方媒體報道，隨着經濟改善，內地很可能會退出部分刺激措施，但不會很快加息。

文章以《「緊平衡」幾成常態 貨幣政策正常化信號明顯》為題，引述分析指隨着經濟不斷恢復向好，未來政策工具「退」或是較確定的方向，但短期內加息的條件不充分。此文章被市場解讀官方率先向市場發出的「政策信號」。

文章指出，參考前幾輪寬鬆政策退出的經驗，「緊貨幣」與「緊信用」不可避免，政策利率上調也是正常現象。不過，今後一段時間內，應該還看不到貨幣當局主動上調政策利率。

事實上，目前內地「緊平衡」幾成常態，不復年初寬鬆。截至11月25日，市場上7天期回購利率DR007的月平均值為2.28%，較4月的1.46% 提高82基點；10年期國債收益率為3.29%，亦較4月低點上行80基點左右，均已高於疫情暴發初期水平。故整體而言，人行實際已開始退出寬鬆貨幣的政策。

人行行長易綱早在6月表示，要開始考慮寬鬆金融政策實施退出的可能；副行長劉國強１１月初表示，退出可能是「遲早」的事，但是時機和方式需要根據經濟恢復的狀況進行評估。

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