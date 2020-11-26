施羅德：2021年「5大顛覆產業」與「10大投資預測」是…

又到年底，金融機構陸續發布對明年的投資市場展望預測。基金公司--施羅德投資近日發表，在疫情催生下最強「5大顛覆產業」、以及2021年「10大投資預測」

「顛覆」一詞在科技日新月異下，始終為現在進行式，今年在疫情壓力催化中，更是加速技術創新，各產業的顛覆行動可說是無所不在。外媒引述施羅德投資全球股票產品經理Gavin Marriott指出，即便是大企業都正面臨顛覆創新的生存戰，「適者生存」的門檻愈築愈高，在本世紀初，企業留存在S&P500權值名單中的平均年限為35年，目前則僅剩約 20年，預料在2027年，「不適者淘汰」將更將頻繁，S&P500大企業平均壽命將只剩12年，未能適應顛覆性變化、適時改變商業模式者，就只能被市場剔除。

● 通訊、電子商務、金融科技、醫療保健與交通

換個角度思考，那些位處高顛覆性產業、能創造顛覆性成長的企業與題材，正是值得長線布局的首選。對此，Gavin Marriott 點出5大顛覆產業，預料能在未來12至18個月間提供絕佳報酬機會，這5大產業與題材分別為通訊、電子商務、金融科技、醫療保健與交通。

● 看好股市及新興市場

去年準確度高達70%的施羅德投資十大預測，今年在零成長、零利率、零接觸的新常態環境下備受矚目。2021年10大預測中，第1項就是看好股票，這點與去年看法相同。對此，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner表示，看好股票的原因在於全球資金流動性仍佳，經濟活動應可陸續恢復正常，政策作多趨勢短期內也不會改變；至於股票市場中相對看好美國小型股與新興市場，預料新興市場有機會因其評價優勢、以及美元走貶脫穎而出。

如要做多新興市場，中國身為世界兩大經濟體之一，勢必無法忽略。Patrick Brenner認為中國股市仍有表現空間，但比起代表「全中國」概念的富時A50指數成分股，更看好代表「新中國」概念的MSCI中國指數成分股；比起A股，更推薦H股的投資機會，因H股的評價面更具吸引力。

在固定收益部分，Patrick Brenner維持去年預測的看法，依舊看好高收益債，比起投資級債，高收益債的利差優勢仍極具吸引力，而且高收益債對存續期的敏感度較低，即使未來利率走揚，在信用利差有撐之下，高收益債仍有不錯的表現機會。Patrick Brenner亦相對看好中國政府公債、以及澳洲公債，另外新興市場本地債在溢酬吸引力上也相對出色，未來新興市場貨幣如見逆轉走升，更可拉大新興市場本地債的收益空間。

● 避險準備不可少

最後，Patrick Brenner也特別強調平衡風險的重要性，雖然看多明年的股票，債市也將有所表現，但今年疫情已為大家上了寶貴的一課，那就是，無論如何都該預先做好避險準備，適度持有現金部位仍是必要的，這部分則相對看好美元與日圓。

整體而言，2021年雖仍有不可控的疫情變數，但持續進行的顛覆式創新，正讓許多產業與企業浴火重生或嶄露新氣象，投資如可積極掌握趨勢發展，並以多元股債配置方式趨吉避凶。

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