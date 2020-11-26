歐股早市向好　航空股個別發展

英國與歐盟的脫歐貿易協議談判仍陷入僵局，歐股早市仍向好，其中英股報6,397點，升6點或0.1%；德股報13,311點，升21點或0.16%；法股報5,586點，升14點或0.27%。

英國預算責任辦公室預測，若英國在無法與歐盟達成貿易協議的情況下脫離歐盟，英國的國內生產總值(GDP)共將損失6%，較達成脫歐貿易協議的情景額外損失GDP的2%，同時會加劇通脹、失業率和公共債務。

英國宣布將斥資2.5億英鎊(約25億港元)，來協助電訊商更換華為5G設備，愛立信升0.22%。

外媒報道，來自美國政府及航空業界的消息，白宮正考慮取消對歐洲多數國家、巴西等26國飛航禁令。歐洲主要航空公司個別發展，漢莎航空(Lufthansa)跌2.21%、國際航空集團(IAG)仍跌1.93%及法荷航集團(Air France–KLM)則升1.82%。

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