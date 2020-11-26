【市後重點睇】美匯弱見91.86 金價抽高
2020年11月26日 16:14
東網電視更多新聞短片
美匯指數弱見91.86，為今年9月初以來最低；港匯處7.7509；離岸人民幣(CNH)報6.5626；美元兌日圓報104.29；歐元升上1.1937；英鎊回落至1.3378。金價高見1,818美元。油價回軟，布油報48.59美元；紐油見45.62美元。美股今晚假期休市，道指期貨升29點。
●市後關注點
-20:30 歐洲央行公佈10個月貨幣政策會議紀錄
-03:00 聯儲局公佈11月貨幣政策會議紀錄
●恒生指數全日收報26,819點，升149點或0.56%。國企指數收報10,701點，升143點或1.36%；科技指數升135點或1.71%，收報8,057點，主板成交1,136億港元。大型科網股反彈，騰訊升2.2%；阿里巴巴升0.74%。美團漲4.9%，收報308元；京東集團升0.81%；小米集團升1.72%。https://bit.ly/3q5v3eS
-大家樂半年純利增8.3%，派息每股10仙。
●A股快報：滬深三大指數個別發展，軍工股跑贏。https://bit.ly/39grdK4
●【虛擬貨幣】比特幣突急挫，一度失守17,000美元。
●新冠肺炎：
-英國今年舉債額料破4萬億元，二戰以來最高。
-埃克森美孚擬加拿大裁減300個職位。
●傳前聯儲副主任成白宮經濟顧問人選，拜登財金團隊下周揭曉。
●拯救航空及石油業？傳美國正考慮取消對歐飛航禁令…
●傳奇災難預言家睇錯市！旗下基金今年有22億美元撤走。
●英媒：德國汽車業過於依賴中國，容易受中國影響。
●納斯達克副主席：華府應介入人工智能競賽，應對中國威脅。
●OBR：若無協議脫歐，英國GDP將蒸發6%，失業率飆至8.3%。
●Facebook就美國隱私案達和解，再又遭南韓政府指控。
●全球經貿戰：印度延長華進口Apple及小米產品通關時間。
●中國經濟：商務部促優化便民穩定和擴大汽車消費。
●人民幣升值：內地出口商叫苦，為避險紛緊急結匯。
●調查：66%港人感疫下管理財務更困難，中年人投資更進取。
●英國政府將斥資25億元，助電訊商更換華為5G設備。
●新盤動向：
-柏傲莊II今推315伙，大批準買家到場揀樓。
-陳永傑指暫有10組客擬購柏傲莊II兩伙。
-蔚藍東岸已錄逾4,000張入票，超購13倍。
●工商舖撤辣後首宗蝕讓！尖沙咀舖售398萬，4年貶值252萬。
●港10月私宅售價指數按月回落0.57%，租金兩連跌。
-萊坊料未來2個月續下行，倡放寬額外印花稅。
-梁志堅料未來1至2年有波動，長遠仍企穩。
●滙豐銀行本周五起調整分行服務時間。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020