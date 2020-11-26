【市後重點睇】美匯弱見91.86　金價抽高

美匯指數弱見91.86，為今年9月初以來最低；港匯處7.7509；離岸人民幣(CNH)報6.5626；美元兌日圓報104.29；歐元升上1.1937；英鎊回落至1.3378。金價高見1,818美元。油價回軟，布油報48.59美元；紐油見45.62美元。美股今晚假期休市，道指期貨升29點。

●市後關注點

-20:30 歐洲央行公佈10個月貨幣政策會議紀錄

-03:00 聯儲局公佈11月貨幣政策會議紀錄

-大家樂半年純利增8.3%，派息每股10仙。

●【虛擬貨幣】比特幣突急挫，一度失守17,000美元。

●新冠肺炎：

-英國今年舉債額料破4萬億元，二戰以來最高。

-埃克森美孚擬加拿大裁減300個職位。

●傳前聯儲副主任成白宮經濟顧問人選，拜登財金團隊下周揭曉。

●拯救航空及石油業？傳美國正考慮取消對歐飛航禁令…

●傳奇災難預言家睇錯市！旗下基金今年有22億美元撤走。

●英媒：德國汽車業過於依賴中國，容易受中國影響。

●納斯達克副主席：華府應介入人工智能競賽，應對中國威脅。

●OBR：若無協議脫歐，英國GDP將蒸發6%，失業率飆至8.3%。

●Facebook就美國隱私案達和解，再又遭南韓政府指控。

●全球經貿戰：印度延長華進口Apple及小米產品通關時間。

●中國經濟：商務部促優化便民穩定和擴大汽車消費。

●人民幣升值：內地出口商叫苦，為避險紛緊急結匯。

●調查：66%港人感疫下管理財務更困難，中年人投資更進取。

●英國政府將斥資25億元，助電訊商更換華為5G設備。

●新盤動向：

-柏傲莊II今推315伙，大批準買家到場揀樓。

-陳永傑指暫有10組客擬購柏傲莊II兩伙。

-蔚藍東岸已錄逾4,000張入票，超購13倍。

●工商舖撤辣後首宗蝕讓！尖沙咀舖售398萬，4年貶值252萬。

●港10月私宅售價指數按月回落0.57%，租金兩連跌。

-萊坊料未來2個月續下行，倡放寬額外印花稅。

-梁志堅料未來1至2年有波動，長遠仍企穩。

●滙豐銀行本周五起調整分行服務時間。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020