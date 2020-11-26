【多圖】山水盈獲批滿意紙 開放現樓示範屋及會所

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈已獲滿意紙，為配合新一輪現樓銷售部署，發展商開放洋房5號現樓裝修示範屋。該公司銷售及市場推廣總監鍾彩玲表示，樓盤至今已售出217個單位，佔全盤單位總數超過65%，連車位合共套現逾25億元，當中包括7個洋房及13個特色單位。

全新示範屋以三房三套房連設計，實用面積2,155方呎，連1,109方呎前後花園，以及230方呎天台。地下為客飯廳位置，層與層之間高度高達4.2米，布局分明，客廳設有雙趟門中空雙層玻璃幕牆，外連戶外花園。

項目已啟動交樓程序，會所亦開放供買家參觀，雙會所連園林綠化空間逾10萬方呎，提供25米戶外恒溫游泳池、多用途運動館、宴會廳、健身室、共享工作室、咖啡閣、瑜伽室、兒童遊戲室、水療室及音樂室等設施。

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