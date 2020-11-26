【產經直播】港股期結前欠方向 不如抽新股？
2020年11月26日 16:42
東網電視更多新聞短片
期指結算在即，港股繼續欠方向，周四(26日)高開25點報26,695點，全日高低波幅約200點；投資者做好，做淡恒指、科指邊樣勝算高？
本地地產股自新冠肺炎爆發，股價開始走下坡，周四(26日)起撤銷的非住宅物業雙倍印花稅，對地產股股價有幾大提振？
本地餐飲股大家樂(00341)公布中期業績，多賺約8%至1.62億元，疫情下還能賺錢，大家樂前景可看俏？
《東網Money 18》請來香港股票分析師協會主席鄧聲興同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020