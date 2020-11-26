蒼南儀錶撤回H股全流通計劃申請
2020年11月26日 16:56
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蒼南儀錶(01743)公布，考慮到受全球政治經濟環境、新型冠狀病毒肺炎疫情等多重因素影響，香港資本市場出現了大幅波動；同時，境內資本市場制度規則進一步完善，市場運行機制逐步健全，受益於深化改革、對外開放、註冊制等政策刺激，市場表現活躍度得到顯著提升；此外，公司自身長期發展計劃有所變化，H股全流通計劃不再作為公司當前的首要考慮，公司董事會經審慎研究，決定向中國證監會撤回H股全流通申請。
公司宣布，於2020年11月26日，公司收到中國證監會就公司向中國證監會提交的關於撤回H股全流通申請的終止審查通知書。
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