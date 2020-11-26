金管局：新一批銀色債券12月1日起接受認購

香港金融管理局公布，新一批(第5批)銀色債券將於12月1日開始接受65歲或以上合資格的香港居民認購。

認購期由12月1日早上9時開始，至12月11日下午2時結束，並於12月22日發行。合資格申請人可透過20間配售銀行或20間指定證券經紀認購債券。每位申請人只可提交一份申請，所有重複申請將不獲接納。如使用聯名戶口提出申請，應向經手辦理的配售銀行或指定證券經紀確定哪一位聯名戶口持有人為申請人，而該申請人不可在同一或其他配售銀行/指定證券經紀提交另一份申請。

第5批銀色債券的目標發行額為100億港元，如需求踴躍，香港特區政府可酌情將其提高至最多150億港元。債券年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。

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