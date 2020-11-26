新股專輯：大唐集團明起招股　入場費4646元

是次發行3.334億股新股，其中90%為國際配售，10%為本地公開發售，集資最多15.34億元，所得約60%將用於為公司的現有項目建設提供資；約30%用於償還部分現有計息銀行借款；約10%將用於一般業務經營及營運資金。

另外，公司引入廈門國貿控股集團為基礎投資者，將透過重慶國際信託發行的受託境外理財信託產品，認購3.8億元等值股份。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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