工商舖撤辣：太子舖位劈價近「7球」　商舖基金以988萬元接貨

盛滙商舖基金創辦人李根興透露，今日(26日)剛透過公司買賣形式，以約988萬港元買入太子汝州街17號地下B1舖。該舖原先先叫價1,680萬元，累減約692萬元。舖位建築面積約200方呎，月租金約2.5萬元，租期至2021年11月，回報率約3%。

他指出，今日原已相約3個舖位業主簽約，但其中兩個突然企硬不減價，甚至反價，決定不追價。他表示，今年新冠肺炎以來，該基金已斥約1.8億元買入9間街舖，明年底前計劃再購入約30間舖位，涉及金額約5億元。

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