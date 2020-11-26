大家樂：沒有保就業計劃仍對前景樂觀　看不到「見紅」機會

羅指，保就業資助為集團帶來喘息機會，令損益情況得以改善，又強調所有保就業資助全部用於支付員工薪酬。即使接下來沒有保就業計劃，仍對集團銷售及現金流保持樂觀。公司至10月營運現金流已十分健康，亦已申請6.8億元中長期銀行貸款，以繼續拓展網絡。

問到保就業計劃完結後會否大裁員，他表示視乎業務對人力需求，但人工成本有較大份額屬兼職及加班，料這會是率先調節成本的工具。即使疫情再度嚴峻，也看不到長工有需要裁員。

受業績拖累，集團派中期息減至每股10仙，去年同期派19仙。羅指，派息是董事局經審慎考慮而定，亦相信派息總額僅涉5,900萬元已是保守做法。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020