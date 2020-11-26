李嘉誠及李澤鉅再增持長實共70.25萬股
2020年11月26日 17:38
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長實集團(01113)披露，李嘉誠基金會有限公司於2020年11月20日、11月23日、11月24日及11月25日，以平均價每股43.4733元、42.831元、43.3566元及43.9265元購入長實共70.25萬股。
根據證券及期貨條例，長和系資深顧問李嘉誠被視作持有長實集團之權益，由35.77%增至35.79%；而主席李澤鉅被視作持有長實集團之權益，由35.83%增至35.85%。
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