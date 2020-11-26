大埔滘住宅地次高標價較批出價低5.1%

大埔公路─大埔滘段住宅地上月以4.51億元批出，地政總署公布其餘7家落選財團的投標金額，其中次高出價為4.28億元，較中標價低約5.1%。

而其餘財團投標價則有差距，最低標價僅1.08億元，相比批出價大幅低出約76.1%，每方呎出價僅約1,072元。其他入標金額則介乎2.11億至逾3.41億元，與中標價相約24.3至53.2%不等。

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