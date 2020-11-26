德勤辭任核數師　11個多月涉95公司

中天宏信公布，無法與德勤就截至今年底止財政年度的核數費用達成協議，德勤經考慮包括與核數有關的專業風險、核數費用水平及其於目前工作流程下可動用的內部資源等多項因素後，決定辭任該公司核數師，自周三(25日)生效。該公司並已委任羅兵咸永道會計師事務所任新核數師。

方達控股亦表示，由於與德勤未能就截至今年底止年度的審核費用達成共識，故德勤辭任該公司核數師職務，同於周三起生效。公司董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所為該公司核數師，以填補德勤辭任後之空缺。

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