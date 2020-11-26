康宏舉行特別股東會　會場守衞森嚴　料兩派股東攤牌

康宏是次開會會場，是其灣仔的總部，樓下門外守衛森嚴，有超過15名保安在把守。記者不准進入該大廈，只能在街上守候。

郭曉群持康宏股權29.91%，他提出的議案為，罷免現任12名董事，換入包括郭氏本人、馬時亨、石禮謙等6人任董事。

康宏是次開會會場是其灣仔的總部，樓下門外守衞森嚴，有超過15名保安在把守。記者不准進入該大廈，只能在街上守候。

下午5時半，本次被建議進入董事局的馬時亨率領立法會議員石禮謙、佳兆業高級顧問譚禮寧等人進場。惟現場不見建議召開本次會議的佳兆業主席郭英成之子郭曉群。

立法會議員謝偉俊亦試圖進入康宏開會的場地，但被拒諸門外。他表示自己抽不到籤進場，他又斥這個抽籤是違法，怎樣抽完全不透明。他表示自己的律師行收到20至30個小股東的求助，自己今天到場是為了維護小股東權益。

另一方面，康宏剛才發公告，指一位名叫陳佩雄之人士在媒體刊發廣告，敦促無法出席康宏股東會之股東，於灣仔皇悅酒店1樓皇悅廳聚集。康宏強調，皇悅酒店並非股東會會場。

有消息指，陳佩雄於周三(25日)已入稟香港高等法院控告康宏全部現任董事違反授信責任，被告並包括台灣富邦蔡明興家族用以持有康宏股權之公司。

翻查資料，2017年初，當時由台灣富邦金控前高層任總裁的康宏曾入稟高院，質疑陳佩雄與郭曉群是一致行動人士。

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