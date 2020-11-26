10月二手私宅獲利率8個月最低　轉手平均賺幅回落

利嘉閣地產研究部綜合土地註冊處資料，今年10月份全港2,936宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共2,862宗，佔比達97.5%，較9月微跌，已連挫4個月，並創3月以來的8個月新低。至於每宗私宅轉手平均賺幅亦見回落，較9月份跌3.3個百分點，報74.3%。

按物業區域劃分，新界區表現再度跑贏大市，該區獲利比率98.4%，為各區最高，按月微升0.4個百分點。港島區排次位，報96.6%，按月漲0.5個百分點。至於九龍區較遜色，只有96.1%，按月跌1.2個百分點。

按物業轉售價格分析，樓價介乎601萬至800萬元中細價樓組別的獲利比率表現最好，錄得98.3%，其次為801萬至1,000萬元，月內獲利比率達98.0%，按月跌0.3個百分點。

數據又顯示，10月份二手私宅帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私宅買賣比例為44.9%，按月少0.5個百分點，共錄1,318宗。而帳面錄得虧損有65宗，佔比2.2%，平手沽貨個案則有9宗，佔比0.3%，兩類個案的比例按月都持平。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有9個達到百分百獲利，而每宗平均賺幅則介乎最少的63.4%至最多的151.7%不等。當中以維景灣畔錄得的每宗轉手個案平均賺幅最高，達1.52倍。

該行研究部主管陳海潮表示，私宅轉手獲利比率正於低位整固之際，無奈突然爆發第四波疫情，料進一步拖累比率在本年最後兩個月下試低位，預期12月份的二手私宅轉售獲利比率將跌至97%邊緣，而平均每宗賺幅亦料回落至約70%的水平。

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