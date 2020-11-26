人行：繼續釋放改革　促進降低貸款利率

中國人民銀行發布，今年第3季中國貨幣政策執行報告，指出全年經濟實現正增長屬大機會率事件。中長期看，內地經濟穩中向好基本面不變，目前亦已轉向高質量發展階段，繼續發展具有多方面優勢和條件。惟疫情衝擊帶來的金融風險存在一定時滯，未來不良貸款有上升壓力。

報告提及，國際環境日趨複雜，經濟復甦進程的不穩定及不確定性明顯增加。因此，內地防範疫情輸入、面臨國際經濟金融風險的壓力仍較大。上半年為對沖疫情影響，逆周期調節力度有所加大，宏觀槓桿率出現階段性上升。未來隨着經濟增速逐步向潛在水平回歸，宏觀槓桿率有望趨於平穩。此外，內地經濟運行中還存在一些結構性、體制性、周期性問題，發展不平衡、不充分問題仍然突出。對此要同步增強機遇、風險意識，將改革和調控、短期和長期、內部均衡和外部均衡結合起來。

下一階段主要政策思路，穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向。完善貨幣供應調控機制，根據宏觀形勢及市場需要，把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞「大水漫灌」，不讓市場的錢溢出來。健全市場化利率形成和傳導機制，深化利率、匯率市場化改革，提高金融資源配置效率。

有關人民幣匯率市場化改革，主要繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，綜合施策推動社會融資成本明顯下降，發揮市場在人民幣匯率形成中的決定性作用。同時，需穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；加快發展外匯市場，引導企業樹立「財務中性」理念，通過外匯衍生品管理匯率風險，引導金融機構堅持「風險中性」理念，為基於實需原則的進出口企業提供匯率風險管理服務；穩步推進人民幣資本項目可兌換，完善人民幣跨境使用的政策框架及基礎設施，提高人民幣在跨境貿易和投資使用中的便利化程度。

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